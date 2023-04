Nemocnice dostanou od státu dvě miliardy na modernizaci. Ředitelé upozorňují, že je to málo

Taková částka by ale nestačila ani na renovaci bloku v největší české nemocnici v pražském Motole. Jsou v něm laboratoře a taky dětská transplantační jednotka, která je jediná svého druhu v Česku. „Už jsme na hraně. Bohužel náklady se dneska pohybují ve výši 2 až 2,5 miliardy, a to jsou náklady, které si státní rozpočet nemůže dovolit,“ podotkl ředitel FN v Motole Miloslav Ludvík.

Fakultní nemocnice si nemohou půjčit

Na rozdíl od krajských zařízení, které jsou často akciovými společnostmi, patří fakultní nemocnice státu, a proto si bez jeho souhlasu na rekonstrukce nemohou samy půjčit. „Umím si představit, že by se investice dejme tomu dvou miliard do Motola splácela třeba patnáct let, z toho 700 milionů by splatila nemocnice a miliarda tři sta by šlo ze státního,“ doplnil Ludvík.

„Myslím si, že akciová společnost je vhodnější forma pro nemocnici. Máme nějaké odpisy a investujeme prostředky zpátky do nemocnice, nemáme potřebu je šetřit z hlediska hospodářského výsledku,“ sdělil předseda Asociace českých a moravských nemocnic a také ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš.