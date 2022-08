Podoba úsporného tarifu nabírá konkrétnější obrysy, přesná výše podpory ale zatím zůstává nejasná

Vláda už má jasněji o některých parametrech energetického úsporného tarifu, který lidem vrátí část z vysokých účtů za elektřinu a plyn. Přesná podoba má být do konce srpna, platit by měl od prvního října.



Ministři se shodli na tom, že příspěvek kvůli drahým energiím by měly obdržet domácnosti s vlastním kotlem i ty, které jsou odkázané na centrální vytápění. Proplácet se bude přes zálohy na elektřinu, hlavně kvůli tomu, že elektrickou přípojku mají všechny domácnosti, a nemusí se tak řešit, jakým způsobem svůj domov vytápí.

Čerpat příspěvek ale nebudou moct firmy nebo chalupy, které využívají víkendový tarif. Sleva se nebude poskytovat ani na nabíjení elektromobilů.