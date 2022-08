Růst cen nových bytů se zastavil, někde začaly nemovitosti zlevňovat

Byt, který by se ještě začátkem roku prodal během pár týdnů, je teď v nabídce už tři měsíce a prohlédnout si ho chodí jen pár lidí týdně. Doba prodeje se prodlužuje u většiny bytů. „Zatímco loni to bylo v řádech jednotek týdnů, dokonce i dnů, tak letos se nám to prodloužilo a není výjimkou, že se byt prodává několik měsíců či půl roku,“ srovnává realitní makléř Ondřej Pospíšil.

Makléři to přisuzují zejména nárůstu úrokových sazeb u hypoték. Bytů se prodává čím dál méně. „Tím, že se zvyšuje nabídka na realitních serverech a prodlužuje se doba prodeje, tak je dost pravděpodobné, že dojde v některých lokalitách k mírnému snížení cen bytů,“ odhaduje Pospíšil.

To už někteří prodejci pozorují třeba v Brně. „Na konkrétním bytě jsme startovali na ceně 7,8 milionu, aktuálně jsme na rovných sedmi milionech. V minulosti, přesněji letos v březnu, se takovýto byt v podobné lokalitě prodal za více než osm milionů,“ dává konkrétní příklad makléř Josef Bajar.

O byty je mnohem menší zájem

Obdobný byt navíc dřív v nabídce vydržel maximálně dva týdny, teď už je na prodej dva měsíce. Podle Bajara chodilo na prohlídky až sedm zájemců za týden, teď jsou to maximálně dva. I proto počítá s tím, že ceny nemovitostí budou klesat, a to až o patnáct procent.

A obdobnou zkušenost přidávají makléři i v menších městech. „To šílenství, které jsme tady měli minulý rok, to, že každá nemovitost se prodala během týdne, to už je za námi. Zájem je menší, je to způsobeno rostoucí úrokovou sazbou,“ má jasno prodejce nemovitostí Petr Ivanko.

„Zájem extrémně opadl, je velmi reálné, že začnou klesat i ceny nemovitostí, protože se bude dál prodlužovat doba inzerce a bude se dál snižovat počet lidí, kteří na hypotéku a na vlastní bydlení dosáhnou,“ přizvukuje obchodní ředitelka specializovaného portálu Veronika Kráčmar Hegrová.