Ceny ojetin se dál drží vysoko, některé stojí skoro stejně jako nová auta. Kvůli spotřebě je znovu zájem o diesely

Rok výroby 2019 nebo 2020 – auta, která teď lidé nejvíc chtějí, ale zároveň na trhu nejvíc chybí. Kvůli omezené dostupnosti nových vozů totiž volí právě zánovní auta i ti zákazníci, kteří je ještě nedávno odmítali. Cena je u nich podobná.

„V průběhu dvou let ceny zánovních vozů rostly a dosáhly hladiny až nových vozů. A to se samozřejmě přestává na trhu akceptovat,“ popisuje ředitel prodeje společnosti Louda Auto+ Robert Imling.

Někteří prodejci už dokonce ceny v posledních týdnech snížili. Efekt bude ale spíš krátkodobý. „Trh na to reaguje velmi opatrně, velmi pomalu. To znamená, že zatím to jsou spíše jednotky procent. A není to ani plošně, ale spíše to jsou jednotlivá dealerství, jednotlivé značky,“ vypočítává Imling.