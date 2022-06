USA povolily obnovit dodávky venezuelské ropy do Evropy, píše Reuters

Italská ropná společnost Eni a španělská firma Repsol by mohly již příští měsíc zahájit dodávky venezuelské ropy do Evropy, aby tak kompenzovaly výpadek v dodávkách z Ruska. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Obnovení dodávek podle zdrojů těmto firmám povolilo americké ministerstvo zahraničí. Venezuelský ropný průmysl je již delší dobu terčem amerických sankcí.