Úroky hypoték dál porostou, dostupnosti bydlení ale pomůže nový stavební zákon, doufají politici

Kvůli jednotnému řízení také nebude docházet k dělení na územní a stavební povolení. Norma dělí jednotlivé stavby do několika kategorií. Také elektronizace by měla přispět ke zrychlení.

Nově by měl žadatel získat povolení do měsíce, u složitějších případů pak do 60 dnů. V případě nutnosti posouzení vlivů na životní prostředí je lhůta 120 dní. Povolovací řízení včetně odvolání a přezkumů by mělo zabrat maximálně rok. Zjednodušit by se měla i samotná dokumentace.