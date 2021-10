Konsolidace veřejných financí Česka je v rámci EU málo ambiciózní, tvrdí rozpočtová rada

„Celkově je tedy Česko v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie relativně málo ambiciózní jak na příjmové, tak na výdajové straně veřejných rozpočtů. Vybočuje zejména v oblasti daní. Struktura fiskální konsolidace v ostatních zemích EU přitom může naznačovat, jakým směrem by fiskální konsolidace v České republice mohla směřovat. Vodítkem pro nastavení tempa a způsobu fiskální konsolidace by mohlo být Německo či Švédsko,“ uvádí rada ve studii.

Ze studie dále vyplývá, že Česko neprovádí konsolidaci pomocí zvyšování příjmů, i když je po Maďarsku a Řecku zemí s třetím největším propadem v této oblasti. „Pokles příjmů z daní je přitom v České republice v rámci zemí EU zcela nejvyšší,“ upozorňuje studie.

Materiál dodává, že konsolidaci v podobě omezení výdajů naopak provádějí všechny země Evropské unie. „Česko opět patří spíše mezi země, které omezují výdaje nejméně, konkrétně se jedná o šestý nejnižší pokles výdajů,“ uvádí materiál. Jednotlivé země podle rady přistupují ke konsolidaci prostřednictvím omezení různých typů výdajů. Prakticky všechny omezují provozní náklady státu. Často také redukují rozsah sociálních plateb, dotací a kapitálových transferů. Většina zemí také předpokládá pokles úrokových plateb. „Naopak investiční výdaje v mnohých státech mají tendenci spíše narůstat. V Česku se předpokládá jejich stagnace.“

Jeden z největších nárůstů dluhu

Rada upozorňuje, že v tuzemsku zvyšování dluhu v době pandemie příliš nevybočovalo z nárůstu dluhů v jiných unijních zemích. „Projekce nárůstu dluhu po roce 2021 je v České republice v rámci Evrospké unie naopak nejvyšší. Česko je tak mezi zeměmi EU z hlediska plánované konsolidace veřejných financí tou nejméně ambiciózní zemí,“ stojí v materiálu.

V případě strukturálního deficitu, což je je schodek veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu, je letošní tuzemský deficit relativně vysoký. To způsobila opatření nesouvisejícími s pandemií, jako je například zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nebo zvyšování důchodů nad rámec povinné valorizace. „Strukturální deficit v roce 2020 byl přitom v Česku v rámci Unie spíše mírně podprůměrný. Naopak plánovaný strukturální schodek v roce 2024 je v tuzemsku mezi sledovanými zeměmi opět nejvyšší,“ uvádí studie.

Celkový veřejný dluh by měl podle srpnové prognózy ministerstva financí stoupnout z loňských 37,8 procenta HDP na letošních 43,5 procenta HDP. V roce 2022 by měl stoupnout na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech až na 51,8 procenta HDP v roce 2024. V případě úspor nyní plánovaných ministerstvem by dluh v roce 2024 měl dosáhnout poloviny HDP. Šetření by se mělo podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) týkat provozních výdajů, úpravy spotřebních daní, revize zdanění globálních firem a pokračování redukce daňových výjimek.