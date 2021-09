Čínský obr Evergrande se topí v dluzích a hrozí mu bankrot. Čeká se, že zasáhne vláda

Doplnila, že závazky firmy se týkají minimálně 128 bank a více než 120 nebankovních institucí – opožděné platby by tak mohly vyvolat krach celého systému. Navíc to má dopad i na trh práce, protože Evergrande má zhruba dvě stě tisíc zaměstnanců a každoročně najímá dalších skoro čtyři miliony lidí na různé projekty. „Úřady se obávají sociálních nepokojů, destabilizace společnosti, což čínská komunistická strana považuje za největší hrozbu,“ dodala.

Svižný růst, rychlé zadlužování

Jak dále uvedla zpravodajka ČT, Evergrande je druhý největší developer v Číně, společnost má po celé zemi přes třináct set projektů, mnohé v menších městech. Investovala do rezidenčních projektů, ale i do některých megalomanských staveb. „Staví například největší stadion na světě v podobě obřího lotosového květu pro sto tisíc diváků a vlastní i fotbalový klub Kuang-čou, založila fotbalovou akademii pro mladé talenty, taky největší na světě,“ nastínila.

Firma podle ní expandovala poměrně svižně právě proto, že se rychle zadlužovala, brala si například půjčky na nákupy pozemků. V pozdější fázi pak ale musela byty rychle prodávat s velkými slevami navzdory nízkým maržím, aby mohla zase dále stavět.

„A protože růst tržeb v posledních letech zpomalil, tak začala investovat i do jiných oborů, třeba do elektromobilů, pojištění, dokonce i do balené vody, ale postupem času nebyla schopna splácet a dluží jak klientům, tak zaměstnancům. Vybírala zálohy na bydlení, které se už vůbec nestaví a už delší dobu neplatí mzdy kontraktorům, třeba pracovníkům uklízecích čet nebo inženýrům projektantských kanceláří,“ vysvětlila Šámalová.

Místo mezd jim pak vyplácela směnky, často splatné až rok po odvedení práce. Jenže i ty už jsou teď podle Šámalové měsíce po splatnosti, a tak se před sídlem Evergrande v Šen-čenu i v dalších čínských městech (protože firma působí po celé zemi) už se několik dní po sobě shromažďují lidé a protestují.

Krach není pravděpodobný

Podle Šámalové nicméně společnost zřejmě nezkrachuje. Analytici se totiž shodují, že její situaci vyřeší státní intervence. Dopad eventuálního bankrotu by totiž byl tak veliký, že by otřásl celou ekonomikou a mohl by ovlivnit i tu světovou. „A to si Čína nemůže dovolit. Někteří to dokonce přirovnávají k pádu banky Lehman Brothers,“ dodává.

Evergrande podle ní už také delší dobu podniká kroky, jak dluhy snížit, ale zatím není moc úspěšná. „Loni to urychlila, protože regulační orgány zavedly takzvanou politiku tří červených linií. To jsou limity pro tři ukazatele zadlužení, které musí naplnit do příštího roku. Takže Evergrande rozprodávala majetek, dávala kupujícím obrovské slevy na rezideční projekty, někdy to bylo až pětadvacet procent z ceny, prodala většinu komerčních nemovitostí a začala také prodávat další akcie na burze v Hongkongu, ale nic z toho nepomohlo. Tak nyní jedná s věřiteli,“ uvedla zpravodajka.

Dodala také, že analytici nepovažují za pravděpodobné, že společnost bude schopná veškeré dluhy splatit, takže se bude muset restrukuralizovat a určitě bude potřebovat pomoc vlády. „Jednak aby se s věřiteli dohodla, a taky za ni bude muset nejspíše vláda dokončit rozestavěné projekty, aby nevyskočily ceny nemovitostí, které už tak jsou v Číně závratně vysoké. Komunistická strana dlouhodobě sleduje prosperitu a zvyšování životní úrovně, do čehož spadá i dostupnost bydlení, takže je to pro ni priorita,“ doplnila Šámalová.

Čínské úřady zatím kvůli přípravě na retrukturalizaci povolaly účetní a právní experty, aby finanční situaci realitní skupiny vyhodnotili. Politické špičky v Pekingu k tomu zatím jen mlčí, a není tedy jasné, zda dopustí, aby věřitelé společnosti Evergrande utrpěli významné ztráty. Ceny firemních dluhopisů ale naznačují, že investoři moc velké šance na záchranu nepředpokládají.