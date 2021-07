Autobazary zažívají rekordní poptávku po vozech. Nabídka však vázne

Konkrétní vůz je v autobazaru v Karlových Varech a Česká televize natáčela nejdříve skrytou kamerou. Jeden z prodejců ale hned na začátku upozorňuje, že vůz je v komisním prodeji, a tedy nepatří autobazaru.

„Říkám předem, auto bylo bourané“ sdělil pracovník s tím, že přesně sice neví jak, ale stalo se to podle něho zepředu. To, že se to v inzerátu neuvádí, zdůvodnil tím, že si tuto skutečnost zjistil autobazar sám. Vzápětí pak přišel i majitel autobazaru a sám předložil výpis a fotografie ze systému auto tracer. I podle něho šlo o vážnou nehodu. „To bych řekl, že mělo být celá totálka, a ne jen ekonomická,“ dodal.

Podle automobilového technického specialisty frimy Beecam Jana Karnolta jde o nebezpečný vůz, protože nemohl být odborně opraven. „V dnešní době už nejsou ani opravárenské postupy, právě z toho důvodu, že se už nepočítá s opravou. A jakmile není opravárenský postup, tak není šance poskládat to tak, aby to správně fungovalo,“ vysvětlil.

Podle majitele autobazaru Daniela Korčáka vůz ale prodat lze, jen se nesmí zatajit skutečnost, že bouralo. „Když uděláte Cebii, nějakou prověrku, tak vlastně lidem auto prodáte s tím, že tam byla nějaká havárie,“ vysvětlil.

Inzeráty informaci o tom, že vůz boural, většinou neobsahují

Ze zjištění společnosti Cebia plyne, že 98 procent všech inzerátů neobsahuje informaci o tom, že vozidlo bylo v minulosti havarované nebo poškozené. Podle Korčáka informace o tom, zda vůz boural, je k dispozici tak u padesáti až šedesáti procent aut.

„Zákazník je dnes v situaci takové, že jestliže mu bazarista nabídne slevu, tak je ochoten akceptovat stočený tachometr, je ochoten akceptovat i to poškození vozidla,“ konstatuje ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

Po těžké havárii můžou policisté zadržet malý technický průkaz, po opravě musí auto na technickou kontrolu. Kdo a jak rekonstrukci provedl, se ale zjišťuje obtížně. „Vidíme fotky jak to vypadalo před a po opravě, přeci musí přijít někdo a musí říct ano je to v pořádku. Když budu mít prasklý výfuk, tak mě vyhodí z technické, a tady se nic neděje,“ pozastavuje se automobilový technický specialista Karnolt.

Sdružení dovozců aut se už rok a půl snaží po vzoru Slovenska o uzákonění takzvané certifikované opravy. Ty nejnáročnější by dělaly jen registrované servisy, kontrolované výrobci i STK.