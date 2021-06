Lidé chodí do obchodů méně než před pandemií, nakupují ale větší zásoby

Na změny v maloobchodu kvůli koronaviru si lidé podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) zvykli, neočekává se tak návrat do doby před pandemií. Lidé stále přicházejí do prodejen méně často, ale dělají větší nákupy. Oblíbené jsou i nadále nákupy na internetu. Obchodníci momentálně bojují se strachem zákazníků z budoucnosti, kteří odkládají nejen velké ale už i malé nákupy. Zásadní tak bude, jak moc budou chtít utrácet. Uvedli to prezident SOCR Tomáš Prouza a za výzkumnou agenturu GfK Ladislav Csengeri.