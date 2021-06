Kovy a dřevo zdražily průměrně o třetinu, promítá se to i do stavby rodinných domů

Stavbaři v pražském Karlíně budují bytové domy a zedníci potřebují vyjma betonu hlavně železo, dřevo a polystyren. „Jsou to materiály zastoupeny v podíle takovéto stavby v zásadě padesáti procenty,“ říká ředitel závodu Pozemní stavitelství Skanska Petr Firbach, který má stavbu na starost.

„Zejména u oceli jsme se snažili zafixovat ceny na půl roku, ale teď, když se cena mění řekněme každý den, je to skoro nemožné, takže pracujeme s intervalem týden, někdy dokonce den,“ popisuje situaci na trhu Firbach.

Nejvíce zdražila ocel

Ceny oceli, železa a dřeva jdou totiž v posledních šesti měsících prudce nahoru. Ocel zdražila zhruba o třetinu, kovové trubky o čtvrtinu a dřevo v průměru o pětinu.

Dražší stavební materiály (a dřevo zejména) se proto promítnou i do ceny montovaných rodinných dřevostaveb. Teď takovýto přízemní domek 4+1 nedaleko Hradce Králové stojí podle vybavení od tří do čtyř milionů korun. Za rok to už bude víc. Růst se navíc týká i cen polystyrenu a vaty.

„Je to největší nárůst za posledních sedm, osm let,“ komentuje ze svých zkušeností Libor Kašpar z firmy Stavitelství Kašpar.

Lidé si připlatí i za kuchyňské linky a zahradní přístřešky

Víc peněz budou muset lidé zaplatit i za vybavení, jako jsou kuchyňské linky nebo přístřešky. To potvrzuje truhlář Jan Štička. „Nejvíc rozhodně zdražily konstrukční materiály na pergoly,“ sdělil. „Sušené hranoly a všechny krytiny podobné jako polykarbonáty šly nahoru o osmdesát procent, to je přibližně o devět tisíc korun na jednom kubíku.“

S růstem ceny kovu roste i počet lidí, kteří prodávají kovový odpad. „Výkupní cena železa je až osm korun a neustále roste,“ potvrzuje například majitel firmy na kovošrot Václav Suda. Ceny zmiňovaných surovin navíc nestoupají jen v Česku, ale po celém světě. Důvodem je obrovská poptávka po surovinách hlavně v Číně a ve Spojených státech.