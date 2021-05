Řadě obchodníků sice klesly během pandemie tržby, mnozí z nich přesto nabídku vylepšili a rozšířili

Lidé si mohou opět už dva týdny vyzkoušet hudební nástroje například přímo v obchodu firmy Kytary.cz. Zavřeno měli kvůli vládním opatřením za poslední rok hned dvakrát, ale jejich zákazníci ve velkém využívali e-shop. A tak uzávěru na tržbách nepoznali. Krize je však donutila ke změnám.

Jak přiblížil majitel obchodu Jan Pils, řada věcí a plánů nabrala zcela jinou prioritu. „Čili hodně z toho jsme udělali dřív, a naopak některé věci jsme museli odsunout,“ uvedl.

Letos dokonce expandovali do dalších zemí, konkrétně do Španělska, Irska a Holandska. Teď tak fungují celkově ve třinácti státech a podle Pilse mají před sebou obrovský kus práce. „V tuhle chvíli ani nezvažujeme, že bychom letos spouštěli nějaké další země. Na programu je věnovat se současným trhům a zmáknout to tam pořádně,“ dodal.