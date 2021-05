Mzdy letos porostou výrazně méně, počítá ministerstvo práce. Lidé budou také kvůli pandemii dále šetřit

O úspory přišel například Pavel Kosta. Měl dvě kavárny, které výraznou část roku nemohly fungovat, a tak je dotoval ze svého. Teď už není z čeho. Jednu tak radši zavřel úplně.

„Veškeré náklady, které jsme teď museli platit, jako nájmy, zaměstnance a všechno, co s tím souvisí, šlo ze zisku, který jsme měli schovaný na horší časy,“ uvedl. Pak došlo i na jeho vlastní úspory. „A na to, co jsem si odkládal třeba na rodinnou dovolenou, kterou jsem sliboval manželce,“ dodává kavárník z Caffé del Saggio. Někdy za den prodá jen tři kávy. Čeká na úplné otevření a návrat situace do normálu.