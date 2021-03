Stovky nových případů měsíčně řeší teď dluhová poradna, v problémech se ocitají především starší lidé

Exekuce jako takové ale aktuálně lidi, kteří se obracejí na poradnu s žádostí o radu, tolik netrápí. Podle Šmejkala je to způsobené tím, že si nyní dlužník v exekuci může vybrat ze svého účtu – pokud tam prostředky má, větší částku než obvykle, jak schválili zákonodárci. „A také jsou zastaveny dražby exekucí a samotné provádění exekucí, takže nelze zpeněžovat tímto způsobem majetek dlužníků,“ připomněl.

„V poslední době se skutečně zvýšil počet klientů, kteří se na nás obracejí a jsou to především telefoničtí klienti, protože samotná osobní návštěva je nyní velice problematická. Takže lidé volají a posílají e-maily a většinou se jejich problémy koncentrují na částečné, případně i větší ztráty přijmů a z toho vyplývající potíže se splácením jejich finančních závazků,“ uvedl Šmejkal. Měsíčně mají nyní kolem sedmi set nových klientů, se stávají koronavirouvou krizí souvisí podle něho zhruba polovina.

Případy se tak nyní podle něho spíše soustředí na standardní problémy se splácením. „Jak si správně utvořit kontakt se všemi věřiteli, jak je správně oslovit, aby bylo možné změnit splátkové kalendáře tak, aby se zase ustavila finanční rovnováha,“ vysvětlil.

Dodal také, že řešit finační problémy klasickou půjčkou nedoporučuje. „Upozorňujeme, že je to rizikové a může se stát, že se problémy ještě zvýší, protože když těžko někdo splácí teď, je otázka, zda v budoucnu bude lépe,“ zdůraznil s tím, že by se pak mohl lehce dostat do dluhové spirály. Je tak podle něho lépe se poradit s poradcem, kudy z problému ven.

Pokud se člověk do finanční tísně dostává, je podle Šmejkala nejdůležitější si představit svůj vlastní rozpočet a promítout si, jaké má konkrétní výdaje a identifikovat ty zbytné, které lze přesunout na později nebo je oželet.

A zdůraznil, že ačkoliv je finanční smlouva náročná a dlouhá na čtení, je její součástí tabulka – a ta obsahuje přehled toho nejdůležitějšího, co v ní je a co z ní plyne. Tedy například výši úrokové sazby, RPSN (roční procentní sazbu nákladů) nebo třeba informaci o tom, kdy je splatnost. „Aby nebyla před výplatou,“ připomněl Šmejkal.

Její součástí je také ale třeba kontakt na finančního arbitra pro případ nedorozumění s poskytovatelem úvěru, je tam i celková splatnost a kolik celkově zaplatíme za úvěr. „To jsou všechno podstatné věci, které si ve smlouvě nemusíme vyhledávat, ale jsou v tabulce základních inrormací, které od věřitele dostaneme,“ doplnil.