Volvo chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy

„Jsem naprosto přesvědčen, že brzy nebudou žádní zákazníci, kteří by chtěli zůstat věrní benzinovým motorům. Rozhodli jsme se investovat do budoucnosti – do elektrického pohonu a prodeje on-line,“ konstatoval generální ředitel Hakan Samuelsson. „Plně se soustředíme na to, abychom se stali lídry v rychle rostoucím segmentu prémiových elektrických vozů,“ dodal.

Nejsou jediní

Přechod k elektrickým modelům už mimo jiné ohlásily automobilky Jaguar Land Rover, General Motors nebo Volkswagen. Vedle přísnější regulace emisí je ke změně motivuje i tržní ocenění některých nových hráčů, kteří se soustředí pouze na elektrická auta, poznamenala agentura Bloomberg.

Volvo Cars spadá stejně jako čínská automobilka Geely pod mateřskou společnost Zhejiang Geely Holding. Ta švédský podnik koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor. Ford převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď soustředí na výrobu nákladních aut.

Geely a Volvo Cars minulý týden odstoupily od fúze a místo toho oznámily, že budou těsněji spolupracovat na vývoji aut, zejména těch elektrických. Budou spolu sdílet platformy vozidel, software a řešení pokročilé konektivity. Vývoj elektrického pohonu přesouvají do samostatné divize.