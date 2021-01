168 hodin: Vláda proplatila sotva desetinu slíbené pomoci, stěžují si podnikatelé. Někteří museli zavřít

„V reálu podnikatelé dostali pouhých 105 miliard,“ upozorňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza s tím, že to není ani deset procent vládních slibů. „Smutné je, že tady vláda zase vytvořila jenom marketingovou bublinu, a to je i důvod, proč udělala tolik různých programů, aby to v marketingu vypadalo hezky, a přitom v reálu je pomoc naprosto nedostatečná,“ doplnil.

Podle posledního průzkumu společnosti Bisnode muselo už živnost od začátku krize do listopadu loňského roku přerušit skoro 65 tisíc podnikatelů.

„Teď počítáme, že máme třetí vlnu, tak už se můžeme dostat zhruba na třicet procent podnikatelských subjektů. Koneckonců když se podíváte na statistiky ukončování osob samostatně výdělečně činných, tak za loňský rok, myslím v prosinci, je bezkonkurenčně nejvyšší počet lidí, kteří živnost ukončili,“ komentuje ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Místo 1,2 bilionu 283 miliard, a to navíc včetně výdajů za ochranné pomůcky

Krachům podnikatelů měly zabránit vládní podpůrné programy. Vláda do nich slibovala nalít extrémní množství peněz. Premiér a předseda ANO Babiš mluvil o uvolnění až bilionu korun. A ministryně financí Alena Schillerová tvrdila, že vláda už do ekonomiky 1,2 bilionu korun napumpovala. Na konci roku ale vyšlo najevo, že pomoc státu byla ve skutečnosti mnohem menší –⁠ a to ve výši 283,4 miliardy korun.