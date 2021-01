Zhoršující se situace na trhu práce zasahuje stále víc mladé lidi

Koronavirová krize zasáhla do praktické výuky žáků, když ji výrazně zkrátila, a zhoršila i jejich vyhlídky na trhu práce. „Podle mě nedosáhnou až takových parametrů nebo vzdělání, jako když odchodí celý školní rok,“ soudí mistr zdravotně-technických instalací společnosti Instalace Praha Miroslav Hynouš.

Této firmě běžně pomáhají se zakázkami právě učni. To pak vede k tomu, že po konci jejich praxe tu minimálně dva až tři studenty zaměstnají. Pokud je ale nyní dosavadní systém vzájemně výhodné spolupráce narušen, lze očekávat, že se firma příště poohlédne jinde.

Počet nezaměstnaných lidí do 24 let stoupl v prosinci meziročně o 40 procent. Bojovat o pozice navíc mladí musejí i se zkušenějšími lidmi, kteří kvůli koronaviru přišli o práci.

„Lidé, kteří přišli v uplynulém roce o zaměstnání a mají delší pracovní zkušenosti, ve snaze najít si rychle novou práci se stálým příjmem, začínají obsazovat i juniorní pozice. To znamená, že zvyšují konkurenci pro mladé,“ upozornil expert Profesie Michal Novák.

Studenti na stáži

Ve firmě Daikin přijali šest stážistů i přesto, že je v Česku druhá vlna epidemie. Platí pro ně stejná pravidla jako pro zaměstnance a zhruba stovka opatření. Stážisty se tu pak snaží zaměstnat při výrobě klimatizací.

Na stáži je tu i student Západočeské univerzity Michael Popl. I on doufá, že by s ním firma mohla navázat delší spolupráci. Má on-line výuku, a tak zde může trávit až čtyři dny v týdnu. V současnosti porovnává starou a novou linku, což by mělo následně přispět k zefektivnění výroby.