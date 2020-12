Živnostníci mohou od pondělí žádat o ošetřovné za listopad. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo v 09:00 příjem žádostí, otevřený bude do 21. ledna. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání kvůli péči o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mají za každý den nárok na 400 korun. Podporu mohou kombinovat s kompenzačním bonusem. Na program je vyčleněno 250 milionů korun.