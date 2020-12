Záruční program Covid plus pro velké exportéry potrvá do konce června

Vláda v pondělí prodloužila do 30. června příštího roku záruční program Covid plus určený pro velké exportně zaměřené firmy, které byly zasaženy pandemií. Dosud se s jeho fungováním počítalo do konce letošního roku. Zároveň kabinet upravil jeho současné podmínky, například o rok prodloužil dobu splatnosti nebo zvýšil krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, proti dosavadním 80 procentům. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu a současně ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).