Pošta i přepravci zpracovávají předvánoční nápor. Lidé by neměli odkládat nákupy, zásilky se mohou zpozdit, varují

Internetové obchody a přepravci upozorňují, že by lidé letos neměli odkládat vánoční nákupy. Zatímco dříve prodejci před Vánoci garantovali poslední datum objednávky, od kterého je možné zboží ještě do Štědrého dne doručit, letos to samé příliš slibovat nechtějí. Operátoři jejich infolinek zákazníkům radí, aby své zboží objednávali co nejdříve. Všechny hlavní přepravní společnosti navíc upozorňují, že jsou maximálně vytížené, a doprava se může zdržet.