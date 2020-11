Vánoce přes internet. Češi objevili kouzlo nakupování on-line, sklady a kurýři ale nestíhají

Lidé teď on-line více nakupují trvanlivé položky jako mouku, konzervy, rýži nebo těstoviny. Větší zájem o nákup přes internet zaznamenali prodejci už na jaře. „Nebylo výjimkou, že nákup měl přes tři sta kilogramů. To pak zablokuje řadě dalších zákazníků možnost nákupu, protože to vyčerpá kapacitu,“ vysvětluje mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

I proto stanovili maximální váhu nákupu online na 80 kilogramů a navýšili kapacity pracovníků. Zároveň pozorují i změnu chování přímo na prodejně. Lidé sice nechodí do obchodu tak často, ale nákupy dělají o to větší. „Jeden dva členové nakupují pro širší rodinu, tak aby oni nemuseli chodit do obchodů,“ dodává Koukolíček.

Z meziročního srovnání týdne na přelomu října a listopadu vyplývá, že sice zákazníci dělali míň nákupů, ale víc za ně utráceli. Zatímco počet nákupů klesl zhruba o pětinu, průměrná útrata se zvýšila skoro o 30 procent. Obchodům celkově vzrostly tržby v průměru o šest procent.

Vzrostl také zájem o nákupní skenery, lidé si díky nim mohou sami zboží načíst a potom už nemusí na klasickou pokladnu, nebo o samoobslužné pokladny. O stovky procent vzrostl zájem o on-line nákup a jeho doručení až domů.

„V současné době ze skladu odchází kolem dvou a půl až čtyř tisíc objednávek denně. Do Vánoc očekávám, že objednávek bude ještě více než v současné době,“ uvádí provozní ředitel Rohlík.cz Pavel Todt. Před náporem tak nestojí jen prodejci, ale i distributoři, přepravci a dopravní služby, i když advent začíná až za dva týdny.

Lidé si zásilky vyzvedávají v kamenných obchodech i trafikách

Tuzemští přepravci už teď hlásí meziroční nárůst v počtu balíků o desítky procent. Firmy se proto ve velkém připravují na rekordní sezonu. I na to, aby zvládly nápor objednávek. Nabírají zaměstnance a rozšiřují svá výdejní místa. Důvodem tak enormního nárůstu zakázek jsou hlavně objednávky na internetu. Kamenné prodejny jsou totiž zavřené.

Meziročně až o padesát procent víc balíků přepravuje v posledních týdnech Česká pošta. V nejvytíženějších dnech to bylo loni zhruba půl milionu zásilek. Česká pošta se na letošní sezonu připravila mimo jiné spuštěním externích Balíkoven. V průběhu listopadu jich otevře na 1500.

„Může to být na různých místech, například v trafikách,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Zákazníkům stačí k vydání balíku pouze kód, který jim přijde v esemesce nebo e-mailem. Víc balíků teď zpracovávají i překladová a doručovací depa.

Například v depu v Nehvizdech u Prahy zpracují denně okolo 55 tisíc balíků. A čísla pravděpodobně ještě porostou, shání proto posily. „Řidiči, skladníci, operátoři provozu, dispečeři, takže všechny tyto pozice jsou aktuálně otevřené, stejně tak jako operátoři zákaznického servisu,“ říká zakladatelka a majitelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Některé obchody slouží jako výdejní místa Zásilkovny, podobně jako je to u Balíkoven. Ti doufají, že jim služba přinese nové zákazníky. „Ta provize z toho rozhodně nepokryje ani mzdové náklady personálu ani nájemné, ale je to krásná forma reklamy,“ říká Eva Žáková, majitelka maloobchodní sítě BotaBota, kde si zákaznici vyzvedávají objednávky.

Zákazníci dělají méně nákupů, ale více za ně utrácejí

Pracovníky shánějí i další přepravci a doručovací společnosti. „Hlásí se k nám třeba lidé z gastronomie, kteří přišli o práci,“ dodává mluvčí České pošty Vitík. I jiné společnosti si například potřebují vytvořit do sezony rezervy. „Předpokládáme, že část pracovníků může být v karanténě,“ doplňuje marketingový ředitel PPL Milan Loidl. Jen v distribučním centru v Říčanech pracuje na jedné směně až 150 lidí. V záloze tak firma musí mít i desítky pracovníků.

Obchodně nejdůležitější období roku totiž mají teprve před sebou. V prosinci, kdy je advent a Vánoce, tržby například v hypermarketech bývají o 20 procent nad celkovým průměrem. A třeba u drogerií je cifra skoro dvojnásobná.

Období kolem Vánoc a silvestra je důležité také pro výrobce a dodavatele zboží. Třeba prodej mraženého těsta je v prosinci až osmkrát vyšší než ve zbytku roku, parfémy se prodávají čtyřikrát a některé alkoholické nápoje včetně šumivých vín třikrát více než je obvyklé.