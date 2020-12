Šéf Fedu: Příští měsíce mohou být pro ekonomiku USA obtížné. Nejohroženější jsou malé podniky

Oživení americké ekonomiky v posledních měsících zpomalilo a výhled do budoucna zůstává mimořádně nejistý. Růst počtu pozitivních případů nemoci covid-19 v USA i zahraničí je znepokojující, a příštích několik měsíců by tak mohlo být obtížných, uvedl v úterním projevu před bankovním výborem Senátu šéf centrální banky USA (Fed) Jerome Powell. Plné oživení podle něj není pravděpodobné, dokud si lidé nebudou jistí, že je bezpečné se znovu zapojit do široké škály aktivit.