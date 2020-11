Pokud by senátoři sazbu daně z příjmu zvýšili, hnutí ANO to ve sněmovně nepodpoří

Ovšem než jakkoliv vyšší sazbu zdanění příjmu, to už by hnutí ANO spíš upřednostnilo stávající sněmovní verzi balíčku, která tedy obsahuje i nárůst slevy.

„To, co schválila Poslanecká sněmovna, já osobně považuji za velmi špatné a jakýkoliv jiný návrh, který by schválil Senát, dle mého názoru bude lepší,“ upozornil předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS.

Přibližně půl na půl se pak dělili respondenti v odpovědích na otázku, jak by naložili s penězi z daňové slevy navíc. Část by je utratila, část uspořila .

„V tomhle se s panem premiérem rozcházíme, protože za nás je sleva na poplatníka asi to nejlepší, co v tom balíčku je,“ říká Václav Láska (Senátor 21).

Kvůli balíčku, jak přišel z dolní komory, by ze státní kasy ročně vypadlo až 130 miliard korun. Všechny kluby trvají na tom, aby vláda po snížení daní nahradila obcím a krajům výpadek z jejich rozpočtů. Samosprávy dostávají třetinu výběru daně z příjmu. Schillerová je dle svých slov připravena vyjednávat o kompenzaci.

Po případném vrácení zákona do sněmovny budou mít těsně před Vánoci poslední slovo poslanci. Prezident Miloš Zeman tudíž dostane daňový balíček k podpisu nejdříve kolem vánočních svátků. Zeman souhlasil se snížením daně z příjmu zaměstnanců, a to na dva roky, žádné časové omezení ale nakonec v daňovém balíčku není.

Slib, že daně se sníží pouze na dva roky, zopakuje příští týden na společném jednání s prezidentem ministryně financí Schillerová.

Nemůžeme hlasovat pro pravicové návrhy, říká Hamáček

Vysvětlovat daňové změny nemusí premiér s ministryní financí pouze prezidentovi a senátorům. S návrhem snížit odvod z příjmu na 15 procent z hrubé mzdy nesouhlasí ani koaliční ČSSD. Sociální demokraté preferují zvýšit daňové slevy na jednotlivce. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) svou stranu kvůli tomu vyzval k odchodu z vlády.

Vicepremiér a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček vnímá současné tření jako ideový spor – pokud se vyřeší a bude ojedinělý, vládní spolupráce může pokračovat, míní. „Problém je, že hnutí ANO není úplně ideově ukotvené a poslední tři roky se tvářilo jako levostředové hnutí. Tam nám to fungovalo, protože programy byly velmi blízko. Ve chvíli, kdy premiér Babiš přišel s naprosto pravicovým návrhem a našel podporu u ODS, tak pro to my hlasovat nemůžeme,“ vysvětluje současnou pozici ČSSD.

Pokud by nakonec sociální demokraté z vlády skutečně odešli, dle premiéra by kabinet nemusel znovu žádat o důvěru. „Vláda má důvěru, jenom se vymění pět ministrů,“ řekl ČT Babiš. Zdůraznil, že on změny ve vládě nechce, problémy ale přiznává. „My jsme si to nevybrali, nám ten partner zbyl. V tu chvíli jsme byli rádi, že tam je, spolupráce byla úplně jiná až doposud, teď je to podobné jak za Sobotky,“ prohlásil a vyzval ČSSD, aby se „snažila normálně komunikovat“.