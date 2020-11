Slovenský parlament zrušil bankovní daň a odsouhlasil růst zdanění cigaret

Dodatečné zdanění bank zavedlo Slovensko v roce 2012. Loni na této dani peněžní ústavy odvedly přes 143 milionů eur (3,8 miliardy korun), což byla více než pětina čistého zisku bankovního sektoru.

Předchozí vláda Petera Pellegriniho prosadila zdvojnásobení sazby zvláštního odvodu od letošního roku, a to na 0,4 procenta. Daň nezávisí na zisku bank, počítá se z vybrané částky jejich pasiv z bilanční sumy.

Místo daně zvýší banky půjčky

Nynější kabinet premiéra Igora Matoviče se letos v červnu dohodl se slovenskou bankovní asociací na zrušení bankovní daně, peněžní ústavy na oplátku slíbily vyčlenit další značný balík peněz na poskytování úvěrů státu, firmám a lidem.

Do nového programu národního rozvojového fondu tak má být z dosavadního bankovního odvodu na Slovensku převedena miliarda eur (26,7 miliardy korun), ročně pak banky zvýší půjčky o 1,5 miliardy eur (40 miliard korun).

Ke zrušení zvláštního zdanění peněžních ústavů opakovaně vybízela slovenská centrální banka. Dřívější zvýšení sazby bankovní daně kritizovala Evropská centrální banka. Letos v červenci slovenská sněmovna schválila zákon, na jehož základě banky na Slovensku zmíněný odvod do konce letošního roku platit nemusejí. Ušetří tak asi 150 milionů eur (3,9 miliardy korun).

V prvních třech čtvrtletích letošního roku čistý zisk slovenského bankovního sektoru klesl meziročně o více než třetinu na 313,4 milionu eur (8,2 miliardy korun). Hospodaření peněžních ústavů negativně ovlivnila právě zvláštní bankovní daň a také tvorba dalších rezerv pro případ nesplácení úvěrů ze strany klientů.

Vzroste zdanění cigaret

Slovenští poslanci rovněž souhlasili s tím, aby v příštích třech letech postupně rostlo zdanění cigaret a dalších podobných výrobků včetně takzvaných zahřívaných tabákových produktů.

Minimální sazba spotřební daně na cigarety, která závisí na počtu cigaret v balení a na jejich ceně, stoupne do roku 2023 dohromady o zhruba třetinu. Například krabička cigaret by měla zdražit celkově o 0,80 eura (21 korun). Podle odhadu dodatečné příjmy státu ze zvýšené spotřební daně z tabákových výrobků dosáhnou v příštím roce 102 milionů eur (2,7 miliardy korun), v dalších letech by výnos měl být ještě vyšší.

Také Česko připravuje vyšší zdanění tabákových výrobků. Sněmovna minulý týden schválila, že se sazba u všech tabákových výrobků zvýší v roce 2021 o deset procent, v letech 2022 a 2023 vždy o pět procent.