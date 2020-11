Deštivé počasí brzdí práce v zemědělství. Podmáčená pole nedovolují sít ozimy ani sklízet kukuřici

Pole u Bulhar na Břeclavsku vypadá jako vodní plocha. Na osmatřiceti hektarech podmáčené půdy by měli zemědělci v těchto dnech vysívat ozimou pšenici, není to ale možné. „Kdybychom tam vjeli, tak okamžitě zalepíme celou secí mašinu bahnem a neuděláme nic,“ vysvětlil předseda Zemědělského družstva Bulhary Antonín Osička.

Stejně podmáčená je kukuřice. Na zrno by ji měli v Bulharech sklízet také teď. „Potřebovali bychom, aby bylo alespoň čtrnáct dnů pěkně, abychom udělali veškeré práce, co máme ještě dělat. To znamená zaset pšenici, sklidit kukuřici a zorat,“ řekl předseda družstva.

Ani ušlechtilé plísně nesmí být moc

Na vinici u Valtic jsou ještě dva hektary hroznů odrůdy veltlínské zelené. Po deštích posledních dnů se musí co nejrychleji sklidit. „Hrozny jsou v perfektním stavu, takže vydržely i ty deště. Ale kombinace dešťů a ta relativně vysoká teplota, to není to pravé ořechové. Takže teď, kdo má ruce a nohy, jde do vinohradu a sbírat,“ řekl vinař z Château Valtice David Šťastný.

Nesklizených hroznů mají valtičtí vinaři celkem pětasedmdesát hektarů. Na listopadové dny přitom nechávají sběr schválně. „Jsou krásně pokryté tou ušlechtilou plísní botrytidou. Ta způsobuje, že vína budou krásně medově vonět,“ vysvětlil vinař. Víc vody a víc plísně by ale bobulím už mohlo ublížit. Do týdne tak chce mít vinař pod střechou všechny, které ještě k podzimní sklizni na vinicích zbyly.