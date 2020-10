T-Mobile od listopadu spustí mobilní síť 5G v Praze a Brně

Konkurenční O 2 už od léta nabízí komerční 5G v části Prahy a Kolína, Vodafone spustil sítě 5G v celkem pěti městech. Pokrývá části Karlových Varů, Ústí nad Labem, Jeseníku a také Prahy Brna.

Výhody mobilní sítě páté generace budou moci vyzkoušet všichni zákazníci T-Mobile, kteří se nacházejí v širších centrech dvou největších metropolí, disponují zařízením s podporou 5G a SIM kartou podporující LTE. Provoz 5G sítě zahájí operátor současně také v části trasy C pražského metra a do konce roku jej postupně rozšíří do celkem 35 stanic.

Na začátku listopadu se o provoz 5G sítě postará 180 vysílačů. Jejich počet vzroste do konce roku na 335 základnových stanic. Zákazníci budou moci 5G připojení využívat od 1. listopadu také v sedmi stanicích pražského metra na trase C, Roztyly, Chodov, Háje, Kačerov, Budějovická, Pankrác a Pražského povstání. Počátkem prosince již bude pokryto třicet stanic na všech trasách a do konce roku pak přibude dalších pět.