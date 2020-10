Cestovní ruch v tuzemském pohraničí skomírá. Cizinci nejezdí sem, Češi ven

Jihočeské městečko Vyšší Brod leží jen šest kilometrů od hranic s Rakouskem. Na turistech je závislý i místní hotel. Ještě před měsícem byl plný Rakušanů, v říjnu ale zůstali doma. „Měli jsme velký propad ve srovnání s uplynulým rokem, v některých týdnech až o 50 procent,“ řekl majitel zdejšího hotelu Šumava Jiří Franc. Něco takového za 25 let podnikání nezažil.

Pečlivě zde dodržují všechna hygienická doporučení. Jenže Rakušany teď výlety do Česka nelákají. Ve všední dny je tu pár lidí, o víkendech je to lepší. „Říkají: ,Ještě jsme k vám chtěli přijet na šumavský řízek, trošku si odpočinout, protože nevíme, jak to bude. Co když zase zavřou hranice,‘“ nastínil Franc.

Rezervace váznou, hoteliéři nabízejí záruky

Nezvykle prázdná je i vyšebrodská cukrárna. Klid je také u Lipenské přehrady. Resort s 92 apartmány pro 500 lidí vypadá opuštěně. „Zářijová obsazenost byla celkem dobrá, ale v říjnu zaznamenáváme pokles padesát procent, ta obsazenost je už velmi nízká,“ podotkl jednatel Lipno Lake Resort Luboš Krejza.

Přitom tady každý apartmán má vlastní vstup, hosté se tak nemusí potkat. Přesto lidé váhají. „Bojí se rezervovat dopředu, neví, zda se dostanou do karantény, neví, zda nepřijdou o své vynaložené finanční prostředky,“ doplnil Krejza.

Volná místa jsou i u silvestrovských pobytů, které loni touto dobou byly stoprocentně obsazeny. Češi se v nejisté době bojí o zálohy za pobyt. Resort proto upravil podmínky. „V okamžiku, když onemocní covidem nebo budou v karanténě kvůli covidu, tak společně přesuneme rezervaci na jiný termín,“ vysvětlil Krejza. Když se nedohodnou, vrátí lidem všechny peníze. A podobně uvažuji další hoteliéři. Zlevňovat zatím nebudou.