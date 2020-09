Restaurace by měly více dbát na opatření proti nákaze, říká expert

Stravovací zařízení by měla více dbát na dodržování opatření proti šíření koronaviru, aby vláda nerozhodla o jejich opětovném uzavření. Obavy ze zpřísnění opatření vyvolalo i jmenování Romana Prymuly ministrem zdravotnictví, uvedl Igor Třeslín, ředitel společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy. Smysl by podle něj dávalo snížení kapacity restaurací, dodržování bezpečnostních odstupů a nabádání lidí k používání dezinfekce. Podniky by se měly znovu více zaměřit na přípravu občerstvení s sebou, uvedl.