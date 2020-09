Spuštění kurzarbeitu by nemělo záviset na rozhodnutí vlády, domnívá se Zamrazilová

Podle dosavadních informací se předpokládá, že by se kurzarbeit nedal zavést automaticky při vysoké nezaměstnanosti či jiných hospodářských potížích. Spustit by ho mohla jen vláda. Podle poslední zveřejněné verze chystané novely by k tomu kabinet mohl přikročit, když epidemie, přírodní pohroma, kyberútok či jiná událost vážně ohrozí ekonomiku. Druhým důvodem měl být růst nezaměstnanosti o 15 procent meziročně tři měsíce po sobě, kdy by lidí bez práce bylo aspoň 385 tisíc.

Ekonomka v pořadu uvedla, že automatické spuštění by mělo být vázáno na propad zakázek, ne na razantní nástup nezaměstnanosti. „Měl by být (kurzarbeit) prevencí před ní, ne spouštěn až při jejím nárůstu,“ domnívá se.

Dosavadní zvažované kritérium – růst nezaměstnanosti o 15 procent meziročně tři měsíce po sobě – jí navíc připadá nesmyslně vysoké. O automatickém spuštění by měly rozhodovat data z úřadů práce o počtu nezaměstnaných a vývoj počtu zakázek, který sleduje Český statistický úřad, domnívá se Zamrazilová.

Mechanismus lze příští roky upravovat

Příslušný zákon by měl podle ní platit od listopadu, ale připraven by měl být již dříve, aby zaměstnanci věděli, co mohou očekávat. Předsedkyně NRR dodala, že je přece možné v něm udělat případné změny příští rok, kdy se ukáže, jestli byl nastaven mechanismus moc nízko nebo moc vysoko. Z hlediska lidské psychiky si myslí, že je lepší začít s přísnějším nastavením, a to pak případně novelizacemi uvolňovat, než obráceně, tedy být štedřejší a pak odebírat.

Důležité také je, jak by kurzarbeit zatěžoval státní rozpočet. Pokud by to byly čtyři miliardy měsíčně, jak zmiňuje navržená maximalistická varianta, tak jí to přijde příliš.

Smysl zákona vidí v tom, že je výhodný pro odvětví, které má sice perspektivu, ale je dočasně oslabeno. Zákon tedy nezavádí „trvalou strukturální změnu v ekonomice.“

Zaměstnancům by kurzarbeit umožnil neztratit práci, pracovní návyky a kvalifikaci. Výhoda pro zaměstnavatele by spočívala v tom, že po odeznění přechodné nepříznivé situace by nemusel nikoho shánět na trhu práce a zaškolovat nové pracovníky. Zákon tak zavádí dočasné opatření.