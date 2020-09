Zmrazit hrubé platy státních zaměstnanců výměnou za nižší daň z příjmu, žádá Schillerová

Prezident republiky Miloš Zeman se proti zrušení superhrubé mzdy vyslovil v neděli. „To, co mě znepokojuje, je pokus nabourat díru do státního rozpočtu takovými úlevami, které by byly trvalé, to znamená, které by se opakovaly každý rok. Příkladem je ta zvažovaná patnáctiprocentní daňová sazba z příjmů,“ řekl v pořadu Partie televize Prima.

Před týdnem se proti stejnému záměru vyslovil i guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Kritická je rovněž Národní rozpočtová rada a někteří ekonomové. Podle nich to ohrožuje vývoj a udržitelnost veřejných financí.

Vládní koalice se koncem srpna shodla na zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu fyzických osob: základní 15 procent a pro měsíční příjmy nad 140 tisíc korun pak 23 procent. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Záměr chce nyní koalice předložit sněmovně a zvládnout celý proces tak, aby vše začalo platit od ledna 2021.

Odhad z toho plynoucího výpadku příjmů se velmi různí, ale pohybuje se od 70 miliard korun výš. Z toho zhruba 20 miliard u rozpočtů obcí, zbytek pak u státního rozpočtu.