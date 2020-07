Průměrná sazba hypoték v červnu klesla na 2,21 procenta, zájem o ně roste

„Hypoteční trh je jako na houpačce. Silný duben, ochlazení v květnu a v červnu objem přes dvacet miliard. Pandemie způsobila pouze dočasný výkyv, nyní se vše vrací do normálních kolejí. Banky jsou ochotny hypotéky poskytovat i přes negativní zprávy ohledně zvýšeného rizika a stále roste průměrná hypotéka,“ doplnil ředitel hypoték Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Pokles úrokové sazby o devět bodů potvrzuje, že se banky naplno soustředí na získávání nových klientů i v době krize a daří se jim to, řekl hypoteční specialista realitní společnosti Bidli Daniel Horňák. Od vypuknutí krize lidé podle něj tráví více času doma, mají čas se věnovat svým plánům a i přes stále rostoucí ceny nemovitostí pořizují ve velkém vlastní bydlení.

Za prvních šest měsíců banky poskytly hypotéky za 109,5 miliardy korun a oproti loňskému prvnímu pololetí si polepšily o 26 miliard. Na rekordní první polovinu roku 2017, kdy banky poskytly hypotéky za 118,5 miliardy korun, ztrácí devět miliard korun.

S počtem poskytnutých 7621 hypoték byl červen pro banky nejúspěšnějším měsícem od listopadu 2018, kdy poskytly 8617 hypoték. V prvním pololetí poskytly banky 41 545 hypoték, o 4671 hypoték více než za stejné období loňského roku.

„Pokud by si banky udržely tempo, mohly by se objemy poskytnutých hypoték opět vrátit nad hranici dvě stě miliard korun, kde se držely v letech 2016 až 2018. Zatím se zdá, že koronavirová krize hypoteční trh příliš nezasáhla. Stále ale ještě hrozí, že by mohla přijít další vlna koronaviru. Na prognózy je tak ještě příliš brzy,“ upozornil Sýkora.

Po České spořitelně, skupině ČSOB a Komerční bance zlevnila hypotéky i většina ostatních bank. Některé banky snížily úrokové sazby hypoték již po několikáté během krátké doby. Během léta by sice hypotéky mohly dál nepatrně zlevňovat, konec doby odkladu splátek by ale mohl přinést i růst úrokových sazeb, pokud by stoupl počet nesplacených úvěrů.