ČNB zrušila další z limitů pro hypotéky. Banky budou také odvádět méně do rezerv

„Naše rozhodnutí o zrušení limitu ukazatele DSTI by nemělo být pro nikoho překvapením. Vždy jsme říkali, že limity budeme používat v době zvyšování rizik pro stabilitu finančního systému v České republice, ale ve špatných časech je zmírníme, nebo dokonce zrušíme. Limit ukazatele LTV jsme prozatím při vědomí pokračujícího nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí ponechali v platnosti,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

K omezením hypotečního trhu vedl ČNB v minulosti právě rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Banka se obávala, že v případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si Česká národní banka mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. Novelu sněmovna projednává. Právní závaznost dodržování limitů ukazatelů je podle ČNB zásadní pro zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé konkurenci.

Banky budou také odvádět méně do rezerv na ochranu úvěrového trhu

Banky budou od července letošního roku zároveň odvádět méně peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka totiž snížila takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 0,5 procenta z jednoho procenta. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

Centrální banka také oznámila, že je připravena v případě výrazného nárůstu úvěrových ztrát bank rezervu zcela uvolnit, aby podpořila jejich schopnost plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti.