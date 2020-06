Češi jsou v rámci OECD průměrně finančně gramotní, hůře ale zvládají jednoduché „kupecké“ počty

Polovina domácností by přitom podle průzkumu zvládla pokrýt životní náklady při ztrátě hlavního zdroje příjmu déle než tři měsíce, 27 procent domácností pak déle než půl roku. Naopak 16 procent respondentů by nevyšlo s penězi ani jeden měsíc. Jde především o mladé, lidi s nižším vzděláním a nižším příjmem. Celkem 71 procent lidí by v případě, kdy příjem zcela nepokryje životní náklady, omezilo výdaje.

Bankovní účet má podle průzkumu v současnosti zhruba 90 procent českých domácností, zatímco v roce 2015 to bylo 79 procent a v roce 2010 67 procent domácností. Za posledních deset let se také zvýšil počet lidí, kteří využívají elektronické bankovnictví. Nyní je to 75 procent dotázaných, v roce 2010 to byla zhruba třetina.

„Rovná čtvrtina dotázaných vykázala vyšší ekonomickou zodpovědnost, ale nízké finanční znalosti. Právě ti jsou pro nás klíčovou cílovou skupinou z pohledu finančního vzdělávání,“ uvedla dále.

Průzkum pro ministerstvo financí uskutečnila v lednu 2020 společnost ppm factum research mezi 1003 respondenty. Průzkum OECD se koná každých pět let. Letos se jej zúčastnilo 26 zemí, z toho 12 zemí OECD.

Ministerstvo financí ve čtvrtek spustilo také Národní registr pro finanční vzdělávání, který obsahuje prvních dvacet schválených projektů. Cílem registru je informovat zájemce o projektech, které poskytují nezávislé, odborné a objektivní finanční vzdělávání.

Měření finanční gramotnosti a registr projektů jsou součástí Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, ve které se MF nově zaměřuje i na ohrožené skupiny dospělých, jako jsou senioři, lidé v hmotné nouzi a nezaměstnaní.