Dospělí i malí Češi jsou v otázkách financí chytřejší než bývali. Mají ale stále co dohánět

Projekt Bankéři do škol, který organizuje ČBA a ministerstvo financí jeho existenci vítá, se tak snaží na tuto situaci reagovat. Probíhá už šestým rokem a letos se ho účastní zhruba 150 odborníků z různých bankovních institucí. Loni se do něj zapojily téměř čtyři desítky škol napříč republikou, někde i více tříd najednou.

Probírají se tam různá témata, která s finanční gramotností souvisí, například také to, jak se bezpečně pohybovat ve světě internetu a sociálních sítí, nebo že je potřeba data chránit dostatečně silným heslem.

„Samozřejmě existují obavy, že každý odborník ze světa financí přijde do školy představovat své produkty. Naši bankéři do škol se drží striktních pravidel a koncept vyučovacích hodin je nezávislý a nekomerční. Samozřejmě se musí představit a mohou zmínit příklad ze ,své banky‘, ale to je vše, žádný nábor klientů, žádný prodej,“ vysvětluje principy Brychová z ČBA.

Nedostatek gramotnosti? Škola od školy to má jinak

Za podstatný nedostatek nastaveného systému finančního vzdělávání ve školách však Brychová považuje to, že se intenzita vzdělávání o finančních záležitostech liší, a to škola od školy.

„Sice je tato oblast zahrnuta do rámcových vzdělávacích programů, pro SŠ postupně tedy od roku 2009 a pro ZŠ od roku 2013, ale zároveň bývá většinou začleněná do hodin občanské výuky. Jsou tak školy a učitelé, kteří se tématu financí věnují opravdu pravidelně, anebo například i v rámci jiných předmětů. Ale setkáváme se i s tím, že vše je splněno během jedné výukové hodiny za pololetí, a to se děti nic moc nenaučí,“ vysvětluje Brychová.

Na posouzení, nakolik jsou děti skutečně moudřejší díky finančnímu vzdělávaní ve školách, je tak ještě brzy. „Na základních školách se finanční vzdělávání vyučuje od roku 2013 a na středních od roku 2009, tedy zatím žádní žáci neprošli kompletním ZŠ a SŠ finančním vzděláváním,“ konstatuje tiskový mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Vzdělávat by se přitom měli i samotní učitelé – právě na nich totiž záleží, jaké informace žákům předají. Konkrétní praxe jim většinou v tomto ohledu totiž logicky chybí. To potvrzuje za učitele i jeden z nich, Karel Hlaváček, který učí na ostravském Gymnáziu, ZŠ a MŠ Hello a také přednáší na vysoké škole. Zejména starším učitelům by podle něj vzdělání v tomto směru prospělo. Už třeba jen v tom, že by mohli vidět, jak finance zábavnou formou učit – protože sami se to kdysi na škole neučili.

„Ministerstvo školství dává na různé projekty peníze z evropských fondů, teď by se to mohlo zaměřit na učitele,“ míní Hlaváček. Podle něj by mělo být ministerstvo školství aktivnější. „Zatím se k tomu postavili spíše bankéři komerčních bank,“ dodává. „Národní strategie sice zmiňuje, že je třeba učitele vzdělávat, ale bude?“ táže se také manažer Pitucha.