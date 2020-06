Velká voda leckde spláchla naději na dobrou úrodu. Nyní ovocnáři zachraňují, co zbylo

Tříhektarové levandulové pole ve Starovičkách na jižní Moravě voda důkladně spláchla. Keříky, kterých je tu na 75 tisíc, sice vážněji nepoškodila, ale kvůli bahnu se nyní na pole nikdo nedostane. Tradiční samosběr musel být přerušen. Vloni si sem přitom v červnu přišlo natrhat fialové kytice dvacet tisíc lidí.

Mezi těmi, kteří odjížděli s nepořízenou, byli i Novotní. „Nás to mrzí, že je tedy zavřeno, jsme zdaleka. Ale to se nedá nic dělat, příroda je příroda,“ říká smířeně Pavel Novotný.

Podobně dopadly desítky dalších lidí. Důvod byl jasný: místo voňavé romantiky by je čekalo brodění bahnem. Farmářka Lucie Bízová po rozměklém poli chodila doslova po špičkách. „Cokoliv tam jde, nějaký vzorek, tak to pole se udupává, a pak se to víc propadá. Úplně nejlepší je se vyzout a pracovat bosky,“ říká.

Ještě v sobotu zde přivítali na 1100 sběračů. Všechno změnila nedělní průtrž. Teď na pole může jenom pár brigádnic. „Kytičky tím dešťem mohou začít rychle přezrávat,“ dodává Bízová.

Ve Starovičkách doufají, že další silné deště už nepřijdou. Pokud by zůstalo sucho, mohli by se sběrači na levandulové pole vrátit příští týden. Jenže předpověď počasí pěstitelům velkou naději nedává. Výstraha meteorologů totiž platí i pro jižní Moravu.

Úrodu jahod začala napadat plíseň

Ze silných dešťů nemají radost ani pěstitelé jahod. Jednak jim komplikují sklizeň, jednak úrodu kvůli vlhku začíná napadat plíseň. Například farmáři v Plzni se nyní snaží, aby se plíseň nerozšířila na celou plantáž. Sběr jahod by měl totiž trvat ještě celý měsíc.

Na některých místech již plíseň jahody napadla. Napadené plody musí brigádníci rychle uklidit, mohla by se jinak rozšířit nejen do ostatních záhonů, ale i na už sklizené jahody. Těch je letos míň a zvýšila se také jejich cena – asi o 10 procent.

Úroda byla přitom ohrožená už víckrát. Začalo to dubnovým suchem, kdy pěstitelé museli intenzivně zavlažovat. V květnu zase přišel mráz a záhony bylo potřeba zakrývat. Teď doufají, že plody nepoškodí déšť nebo kroupy.

Kvůli chladnějšímu počasí se sběr jahod letos protáhne. Na pětihektarové plantáži u Plzně počítají s tím, že sklízet budou až do druhého týdne v červenci.

Na jihu Čech bude třešní málo

Počasí se podepsalo také na úrodě třešní. Co nezničil v květnu mráz, likvidují nyní deště. Plody praskají. Letos jich proto bude o třetinu míň než vloni. A jsou místa, kde nesklidí skoro nic. Například jihočeští ovocnáři odříkají letité zakázky na kompotování třešní a líp na tom nejsou ani zahrádkáři.

Třešně tak chybí nejen lidem na zahradách, ale i v jihočeských sadech, kde mráz zničil 90 procent úrody. „Na tom stromě normálně je asi tak deset dvanáct kilo třešní, v současné době tu nenajdeme skoro ani kilo,“ ukazuje Petr Leber z Unie ovocnářů jižní a západní Čechy „ukázkový exemplář“.

V jihočeských sadech se letos nemůžou těšit ani na kvalitní jablka. Mráz jim totiž poničil slupky. Kvůli vadě na kráse tak zhruba polovinu úrody jablek neprodají ovocnáři do obchodů, ale jen do zpracoven. A to za výrazně nižší cenu.

Meruňky dostaly K. O. od jarních mrazů

Úplně nejhůř ale letos dopadli pěstitelé meruněk. Kvůli jarním mrazům bude úroda asi třetinová a za vyšší ceny. Ovšem jen v případě, že dozrávající plody neponičí kroupy.

Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík v této souvislosti připomíná, že riziko jarního mrazu se nedá komerčně pojistit. Už několik vlád podle něho přitom slibovalo, že nastaví a uvede v život fond těžko pojistitelných rizik. Zatím to stát řeší kompenzacemi. Malé ovocnáře odškodnil stát na podzim, teď čekají na peníze za loňský mráz velké podniky.