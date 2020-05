Asi desetina obcí v Česku letos zvýšila daň z nemovitosti. V Ivančicích chtějí investovat do infrastruktury

Vyhláška, která začala platit prvního ledna, v Ivančicích zvyšuje takzvaný místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí z hodnoty jedna na hodnotu tři. To znamená, že kdokoliv, kdo v Ivančicích vlastní nemovitost, musí zaplatit třikrát víc než loni.

V případě výrobních areálů jde o nárůst v řádech desetitisíců korun. Například Radim Havránek v Ivančicích spoluvlastní jednu halu, asi desetinu z celkové rozlohy průmyslového areálu. Letošní výše daně z nemovitosti, kterou má zaplatit, ho překvapila.

„Asi před týdnem mi došla do schránky složenka na čtyřicet tisíc korun, myslel jsem, že to je chyba. Loni to bylo do patnácti tisíc. Volal jsem na finanční úřad a tam mi řekli, že to je naprosto v pořádku,“ řekl překvapený vlastník nemovitosti.