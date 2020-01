Obce by mohly získat víc peněz z průmyslových zón. Možné zvýšení daně z nemovitosti by minulo obyvatele

video Obce by mohly získat víc peněz z průmyslových zón

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce radnicím umožnit zvednout daně z nemovitosti, aniž by se to dotklo obyvatel. Obec sice může stavbám užívaným k podnikání vyměřit vyšší daň už i teď – jedenapůlkrát vynásobí základ daně, ovšem kdyby chtěla od firem ještě víc, musela by zvednout daň plošně v celém katastru, tedy i majitelům domů a bytů.

„Samozřejmě to nebudu vnucovat bez nějaké konzultace s těmi, kteří jsou u toho dnes a denně. Bude to tak, že oni chtějí mít možnost určit lokalitu v obci, kde ten násobek zvýší,“ konstatuje Schillerová. Pak je to podle ní otázka nějaké debaty, jestli třeba na dvojnásobek či trojnásobek.

Od nového roku navýšení podle současných pravidel udělali třeba v Kostelci na Plzeňsku. Starosta František Trhlík (KSČM) díky tomu očekává v obecním rozpočtu navíc milion korun.

Část průmyslové zóny tam už funguje, další haly u dálnice vznikají. A přestože tady mají podle starosty zkušenosti pozitivní, musejí řešit i problém. „Schází nám infrastruktura, na kterou už my peníze nemáme. Například obchvat Ostrova u Stříbra – to je velký problém,“ vysvětluje starosta.

Obchvat by měl obci ulevit od dopravy. Část kamionů totiž nejezdí jen z průmyslové zóny, ale zkracují si cestu od dálnice třeba také na jižní Čechy. Právě na obchvat by chtěla obec použít prostředky z daně z nemovitosti.

Svaz měst a obcí dlouhodobě žádá, aby do území směřovalo více peněz

„Svaz měst a obcí dlouhodobě upozorňuje na to, že v rámci rozpočtového určení daní by mělo jít více peněz do území, protože města a obce jsou velmi dobrými hospodáři,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Měnit rozpočtové určení daní Alena Schillerová ale nechce. Možnost navýšení daně z nemovitosti chce řešit mimo jiné právě i se Svazem měst a obcí. „Jsem připravena to po tomto probrání a vydiskutování všech parametrů dát do balíčku 2021,“ říká.

„Nekomplikoval bych už tak složitý daňový systém tím, že bych rozděloval daň z nemovitostí. Já si myslím, že když už řešit, tak prostřednictvím rozpočtového určení daní,“ míní ale místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).