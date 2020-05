Pokles ekonomiky zatím není zlý, to horší teprve přijde, shodli se exministři financí a šéf odborů

Česká ekonomika podle předběžného odhadu statistiků v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 2,2 procenta. Ve srovnání s posledním loňským kvartálem je to ještě výraznější pokles, a to 3,6 procenta. V Německu ekonomika meziročně klesla o 2,3 procenta, propadá se i celá EU.

„Tak špatné to zase není, ta data jsou post mortem a v té době se ještě aspoň sem tam ekonomice dařilo. Budeme mít asi čísla daleko horší, dá se to předpokládat. Není to žádná katastrofická vize, ale to horší skutečně teprve přijde,“ komentoval počínající krizi Ivan Pilný.

„Čísla jsou špatná, ale nejsou nijak dramaticky horší, než se očekávalo. Rozhodující bude, jak dlouho omezení ekonomiky potrvá. To rozhodne o tom, o kolik se propadne celý rok a jak rychle se nastartuje oživení. A to jde v tuto chvíli ještě velmi těžko odhadnout,“ dodal Ivan Pilip.

„Už v březnu se některá odvětví propadla o 15 i více procent, a pokud zohledníme celý měsíc, to znamená, až budeme měřit duben, tak se obáváme, že ta čísla budou možná až dvojnásobná v některých situacích,“ domnívá se Josef Středula.