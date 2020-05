Oborové programy COVID nebudou, nahradí je COVID III, říká Havlíček

„Uvažovali jsme, že bude COVID I, II, COVID třeba nájem, doprava, cestovní ruch. Ale nakonec jsme to vyřešili elegantněji, a to právě portfoliovou zárukou. Prostě a jednoduše jsme řekli, pojďme to udělat plošně, pojďme si přestat hrát na ty jednotlivé malé COVIDy a trápit se tím, že to budeme vyřizovat podobnou cestou, která je,“ řekl Havlíček. V programu COVID III bude připraveno na záruky 150 miliard korun a bude je moci získat podle Havlíčka kdokoliv.

Firmy do 250 zaměstnanců budou mít nárok na 90 procent záruky, podniky s více zaměstnanci, nejvíce však 500, budou moci získat záruku 80 procent. Havlíček i Salomon dnes ovšem připustili, že na úvěr nedosáhne každý. „I když Českomoravská záruční a rozvojová banka dává nějakou záruku, není to automaticky bianco šek na to, že klient u své banky dostane úvěr,“ uvedl Havlíček. Pokud podle něj banka u klienta bude předpokládat, že není šance na návratnost, nebo je malá, úvěr neschválí.

„Bude ještě trvat několik dnů, možná týden dva, než reálně bude možné peníze z COVIDu III čerpat,“ řekl dále Salomon. Před tím, než vláda bude moci program schválit, musí obdržet schválenou notifikaci od Evropské komise. Podle Havlíčka se dá očekávat v řádu hodin.

Žádosti se budou vyřizovat rychle, říká Salomon

Salomon očekává, že systém žádostí do programu bude oproti předchozím vlnám méně byrokratický a přehlednější. Žádosti podnikatelů bude podle něj Česká spořitelna schopna vyřizovat ve dnech, pouze u komplikovanějších případů se může lhůta protáhnout na týden, maximálně dva.

Žadatelé se budou muset připravit na úhradu poplatků za žádost o půjčku. Záruční a rozvojová banka si podle Salomona za záruku říká určitý poplatek, který budou banky plně přenášet na klienty. „Jedná se o poplatek z vyčerpané částky daného úvěru, ale radši bych o tom mluvil, až to bude černé na bílém a podepsáno. Jsou tam nějaké návrhy, které věřím, že dotáhneme v několika málo dnech,“ upřesnil.