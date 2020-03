Cestovní kanceláře nabízejí za letní dovolené hlavně poukazy. Peníze klientům vracet nechtějí

Například v cestovní kanceláři Blue Style teď nabízejí „možnost změnit svůj zájezd až 21 dnů před odletem a změna se může opakovat“. Vedle posunu termínů a změny místa nabízí cestovní kanceláře i poukazy, které platí i na příští rok. Jenže v tuto chvíli nikdo neví, jak dlouho bude cestování do zahraničí omezené.

Jednotná pravidla pro náhradu zaplacené dovolené nejsou. Lidé by měli cestovním kancelářím položit tři základní otázky: jaké jsou možnosti náhrady za zaplacenou dovolenou, do kdy má voucher platnost a zda je poukaz pojištěn proti úpadku.

To potvrzuje i ředitel Czech Tourism Jan Herget. Agentura dohromady registruje téměř třináct tisíc ubytovacích zařízení, z toho zhruba 6300 hotelů a 3600 penzionů.

Ne všichni vyjíždějí do zahraničí s cestovní kanceláří. Ubytování v hotelu si mnozí rezervují přes on-line systémy. V případech, kdy hotely nemohou přijímat hosty, nabízejí většinou bezplatný posun termínů, případně vracejí peníze zpět na účet.

Aerolinka k tomu ale podle ní naštěstí přistoupila férově. „Nabídli voucher a změnu rezervace. Později psali, že je let zrušený, a lze ho tedy zpětně plně refundovat. Pokud by ho ale nezrušili a nebyli sami vstřícní, tak navzdory pojištění bych nedostala ani korunu, maximálně voucher s platností jeden rok,“ dodává.

„Pojišťovna ale vydala prohlášení, že pokud nelze letět kvůli zavřeným hranicím a není válka nebo teroristický útok, tak prohlášení vlády o zákazu cestování a doporučení do dané destinace necestovat není důvod k proplacení storna,“ popisuje svou zkušenost s pojištěním.

A to někdy ani v případě, že byli pojištěni pro případ storna zájezdu. Což byl třeba případ Martiny P., která měla začátkem dubna odcestovat na dovolenou do Jižní Asie. Koupila si letenku, když bylo ale jasné, že kvůli uzavřeným hranicím a zákazu vycestovat nikam nepojede, chtěla od pojišťovny peníze zpět.

Tuzemské cestovní kanceláře zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize zálohy na zájezdy klientů do zahraničí ve výši 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům. „Žádný z příjemců záloh v současné bezprecedentní situaci cestovním kancelářím obdržené platby nevrátí. Budou se muset vyčerpat formou zálohovaných služeb. To však v tuto chvíli není možné,“ uvedly v pátek asociace.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) také v pátek ráno vyzvala cestovní kanceláře, aby dočasně uzavřely provozy a vytvořily přes klienty tlak na vládu. Šíření nákazy podle AČCKA ovlivní celou letošní sezonu a možná i následující. „Uvědomujeme si, že je potřeba konat a že bez podpory státu to nikdo z nás nezvládne. Takže je naprosto logické, že roste nervozita nejen mezi klienty, ale i mezi pracovníky a zejména majiteli cestovních kanceláří a agentur,“ uvedl prezident AČCKA Roman Škrabánek.

Nepříznivě situaci podle něj totiž ovlivnilo nedělní vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který řekl, že by cestování mohlo být omezeno ještě další rok či dva.

AČCKA už dříve upozornila na to, že situace po vyhlášení stavu nouze není v platné legislativě ošetřena. CK by neměly podle ní nést veškerou finanční tíži v případě plošné vyšší moci.