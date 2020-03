Firmy, které uzavřely bez objektivního důvodu, nebudou mít nárok na pomoc od státu

„Musí být splněno to, že ta firma o něco přišla,“ řekl Havlíček. Firmě by musel buď zásadně klesnout odbyt, nebo by musela přijít o vstupy, protože její dodavatelé jsou zavření, vyjmenoval. Podpora bude podle něj i pro firmy zavřené kvůli karanténám zaměstnanců. „Jsme připraveni nahradit mzdy za zaměstnance do určité míry právě v těch několika oblastech, které v pondělí definitivně chceme projednat na vládě,“ uvedl ministr.

Firma uzavřená bez objektivního důvodu, že „chce mít v tuto chvíli pro všechny případy klid“, podle Havlíčka náhradu mezd pro zaměstnance nedostane. „Tam pochopitelně nahrazovat nebudeme,“ řekl. Premiér Andrej Babiš (ANO) již před časem upozornil, že pomoc se tak netýká Škody Auto, která přestala od středy minulého týdne vyrábět. V prvotní reakci s tím Babiš vyjádřil nesouhlas.