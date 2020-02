Obavy z koronaviru zneužívají kyberútočníci. Pod záminkou zpráv o šíření nemoci napadají počítače

Obavy z koronaviru dokázaly v lednu přitáhnout Čechy k monitorům: podle šetření NetMonitor společnosti Gemius se v Česku zvýšila návštěvnost internetových stránek se zdravotní problematikou až o pětinu. Podobně rostl zájem i o ekonomické weby: lidé se chtěli ujistit, zda jejich zásilky z Číny budou doručeny nebo zda je bezpečné si je objednávat.

Zvýšeného zájmu využili také kyberútočníci. „Téma zneužili k phishingovým zprávám. Útočníci rozesílají e-mailem viry a snaží se získat uživatelská hesla. Obvykle to vypadá jako zpráva s odkazem nebo přílohou,“ upozornil odborník na kyberbezpečnost Petr Loužecký ze společnosti Algotech.

„Velmi často se setkáváme s tím, že někdo kliknul na e-mail, na který by klikat neměl. Zprávy ale vypadají co nejlépe. Například jako e-mail na adresu nemocnice, který přišel z centra zaměřeného na informování o koronaviru, je to podepsáno důvěryhodnou osobou. A obsahuje to odkaz na neznámou adresu, kde je ale něco jiného – soubor, který nakazí počítač škodlivým kódem,“ shrnul Loužecký.