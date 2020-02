Na resortu dopravy nechystám žádné tsunami. Na změny budu potřebovat pár týdnů, řekl Havlíček

Nový šéf dopravy kromě plánů na stavby a rekonstrukce silnic a dálnic také připravuje změny ve svém resortu. Jak ale uvedl, žádné tsunami nechystá. „Nepřišel jsem tam něco bořit, ale pomoci. A abych byl schopen rozpoznat, co se tam bude měnit, budu potřebovat pár dní, možná týdnů, ale klíčové lidi už si tipuju. Už mám člověka, který mi pomáhá v kontrolním systému,“ říká Havlíček.

Co se stane s bývalým ministrem Vladimírem Kremlíkem (za ANO), kterého premiér Andrej Babiš (ANO) odvolal kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám, zatím odmítá naznačit.

„Nemáme to zatím specifikováno, určitě nebude na žádné vrcholové pozici, na úrovni náměstka nebo ředitele odboru. Myslím si, že by to nebylo vhodné s ohledem na to, že byl ministrem, ale potřebuju od něj agendu převzít a potřebuji, aby fungovala kontinuita. Netlačil bych na to, dokud nebude nová organizační struktura ministerstva dopravy hotová, což bude do konce února,“ uvedl.

Náměstci

V březnu půjde s návrhy do vlády a následně se budou vypisovat výběrová řízení na jednotlivé sekční náměstky. „A do té doby chci mít jasno, do jaké míry spolu budeme nebo nebudeme spolupracovat,“ dodal.

Zatím na svých pozicích zůstávají také první náměstek Tomáš Čoček a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica, které premiér rovněž vyzval k rezignaci, protože podle něj nezvládli situaci kolem zakázky k elektronickým dálničním známkám. „Jednám s nimi každý den, zatím jsme neřešili personální věci, s tím že jsme si řekli, že si dáme takový klid zbraní. Jsme profesionálové, resort jede dál, a ani na den se nesmí zastavit procesy,“ dodal Havlíček.