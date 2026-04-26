Soud uvalil další vazbu za žhářský útok v Pardubicích


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Řekl to státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.

Zadržený člověk je v Česku od pátku, návrh na vazební zasedání doručilo pardubickému soudu Vrchní státní zastupitelství v Praze v neděli ráno. Jde o sedmého vazebně stíhaného člověka v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích, uvedla policie.

Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina s tím, že chce útočit na výrobu zbraní pro Izrael.

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích
Ilustrační foto: Vůz bulharské policie v Sofii

Důvody vazby byly podle Richtera stejné jako u předešlých zadržených, to znamená, aby cizinec neutekl, neovlivňoval svědky či spoluobviněné a případně nepokračoval v trestné činnosti. „Jedná se o muže, národnost v přípravném řízení nesdělujeme,“ řekl státní zástupce. Obviněný nevypovídal a jeho obhájce vyslovil nesouhlas s vazbou a po poradě s klientem podal proti ní stížnost. Cizinec je obviněný z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.

Policisté podle dostupných informací zadrželi dosud deset lidí, kteří jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Pět jich zatkli v Česku, jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. 

LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná protiizraelská skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Redaktor ČT Tomáš Vlach o uvalení další vazby za žhářský útok
Zdroj: ČT24

Soud uvalil další vazbu za žhářský útok v Pardubicích

Soud uvalil další vazbu za žhářský útok v Pardubicích

před 32 mminutami
Nová pražská nemocnice bude podle Babiše vojenská

Nová pražská nemocnice bude podle Babiše vojenská

před 1 hhodinou
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

03:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nový zákon podle Fialy zrychlí reakci na krize. Vláda se bojí žalob, míní Skopeček

Nový zákon podle Fialy zrychlí reakci na krize. Vláda se bojí žalob, míní Skopeček

před 2 hhodinami
Rozpočet pro ČT a ČRo může oproti návrhu nového financování ještě vzrůst, řekl Klempíř

Rozpočet pro ČT a ČRo může oproti návrhu nového financování ještě vzrůst, řekl Klempíř

před 3 hhodinami
Zelenskyj 40 let od havárie v Černobylu obvinil Rusko z jaderného terorismu

Zelenskyj 40 let od havárie v Černobylu obvinil Rusko z jaderného terorismu

před 4 hhodinami
Česko letos podle NATO nesplní závazek dvou procent HDP na obranu, řekl Babiš

Česko letos podle NATO nesplní závazek dvou procent HDP na obranu, řekl Babiš

11:18Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Ozvaly se záhadné rány a nastal chaos, popsali reportéři útok na galavečer

Ozvaly se záhadné rány a nastal chaos, popsali reportéři útok na galavečer

10:21Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Řekl to státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.
Nová pražská nemocnice bude podle Babiše vojenská

Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Před odletem do Ázerbájdžánu poté dal rozhodnutí do souvislosti se závazkem dvouprocentních výdajů na obranu, který Česko jako člen NATO má.
před 1 hhodinou

Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna

Až dvěma tisícům českých obcí chybí čistírna odpadních vod. Deset let můžou radnice žádat o dotace na jejich stavbu. Ministerstvo životního prostředí zatím mezi ně rozdělilo tři čtvrtě miliardy korun. V poslední výzvě zbývá rozdělit zhruba dvě stě milionů korun. Čas na žádosti mají obce do příštího ledna.
před 9 hhodinami

VideoAž milion korun na novou ordinaci. VZP láká lékaře do regionů s nedostatkem péče

Lékařům, kteří si v některé z oblastí, kde chybí zdravotní péče, otevřou ordinaci, nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bonus. Praktičtí lékaři pro dospělé a zubaři dostanou 800 tisíc, pediatři až milion korun. VZP takto vloni podpořila padesát ordinací praktiků či stomatologů. Bonusy nabízí i některé další pojišťovny. Právě vyšší částky by mohly mladé lékaře motivovat, aby šli místo nemocnic do praxe a v regionu zůstali.
před 10 hhodinami

VideoRestaurátoři opravují největší sousoší na Karlově mostě

Na Karlově mostě pracují restaurátoři na renovaci barokního sousoší svatého Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana poustevníka. Jde o největší sochařské dílo na mostě. Kromě kompletního vyčištění také opraví části, u kterých hrozil pád. „Z přední strany se tam vloží nerezová armatura, která to bude fixovat,“ popisuje příklad technického řešení rozsáhlé praskliny restaurátor Jan Brabec. Práce odborníkům potrvají do konce léta a Galerii hlavního města Prahy, která postupně restauruje všech třicet soch a sousoší na mostě, vyjdou na bezmála milion korun.
před 19 hhodinami

Nadšenci z mnoha zemí přijeli na Vyškovsko fotit parní vlak

Do prvních slunečních paprsků se v sobotu v Nemoticích na Vyškovsku nesl ostrý hvizd parní píšťaly. Jindy ospalé nádraží a jeho okolí obsadilo šedesát nadšenců s fotoaparáty a kamerami. Jakmile vjela lokomotiva zvaná Rosnička do záběru, začaly cvakat závěrky. Za nevšedním snímkem dávno ukončeného parního provozu přijeli nejen Češi, Rakušané či Němci, ale také Američan, Japonec, Francouz a tři Španělé, sdělili spoluorganizátoři fotovlaků Petr Holub a Jiří Rubín.
před 22 hhodinami

V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.
včeraAktualizovánovčera v 16:42

Politické spektrum: Volt Česko, ČSSD, GEN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 25. dubna přijali Adam Hanka (Volt Česko), Jiří Paroubek (ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) a Vojtěch Ryvola (GEN). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
včera v 15:18
