Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

Od července čeká řadu dopravců zásadní změna. Dodávky nad dvě a půl tuny mířící do zahraničí budou nově muset být vybaveny tachografem. Cílem je zabránit přetěžování řidičů a snížit riziko nehod způsobených únavou.
Nové opatření by mělo ukončit dlouhé jízdy bez přestávky napříč Evropou. Pravidla, která dosud platila jen pro kamiony, nyní dopadnou i na lehčí užitkové vozy. Od prvního července totiž musejí být dodávky do 3,5 tuny, které přepravují zboží přes hranice, vybaveny tachografem.
Montážním firmám se proto plní volné termíny pro instalaci. Technici odhadují, že celkově je to práce na jeden den. Řidiči dodávek si také budou muset pořídit kartu řidiče, která se bude vkládat do tachografu.
Problémem však může být najít vhodné místo k odpočinku, a to vzhledem k nedostatečné kapacitě parkovacích míst. Prodlouží se také doba přepravy. Šéfredaktor magazínu Transport a logistika Michal Štengl pak vidí největší úskalí v tom, jak správně propočítat vykládku, trasu a hlavně naplánovat přestávky. Jako příklad zmiňuje to, že už nebude možné dostat se při cestě do Španělska za jeden den, jak tomu je nyní.
Kontrola bude velmi snadná
Nedodržení doby jízdy nebo odpočinku může díky digitálnímu tachografu zkontrolovat hlídka okamžitě. Nebo úřady i zpětně, protože dopravci mají povinnost ukládat data z karty řidiče.
Používat tachograf naopak nemusejí řemeslníci přepravující přes hranice své nářadí nebo ti, kteří vozí zboží pouze po Česku.