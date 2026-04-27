Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy


Události: Nová povinnost pro některé dodávky
Od července čeká řadu dopravců zásadní změna. Dodávky nad dvě a půl tuny mířící do zahraničí budou nově muset být vybaveny tachografem. Cílem je zabránit přetěžování řidičů a snížit riziko nehod způsobených únavou.

Nové opatření by mělo ukončit dlouhé jízdy bez přestávky napříč Evropou. Pravidla, která dosud platila jen pro kamiony, nyní dopadnou i na lehčí užitkové vozy. Od prvního července totiž musejí být dodávky do 3,5 tuny, které přepravují zboží přes hranice, vybaveny tachografem.

Montážním firmám se proto plní volné termíny pro instalaci. Technici odhadují, že celkově je to práce na jeden den. Řidiči dodávek si také budou muset pořídit kartu řidiče, která se bude vkládat do tachografu.

Problémem však může být najít vhodné místo k odpočinku, a to vzhledem k nedostatečné kapacitě parkovacích míst. Prodlouží se také doba přepravy. Šéfredaktor magazínu Transport a logistika Michal Štengl pak vidí největší úskalí v tom, jak správně propočítat vykládku, trasu a hlavně naplánovat přestávky. Jako příklad zmiňuje to, že už nebude možné dostat se při cestě do Španělska za jeden den, jak tomu je nyní.

Kontrola bude velmi snadná

Nedodržení doby jízdy nebo odpočinku může díky digitálnímu tachografu zkontrolovat hlídka okamžitě. Nebo úřady i zpětně, protože dopravci mají povinnost ukládat data z karty řidiče.

Používat tachograf naopak nemusejí řemeslníci přepravující přes hranice své nářadí nebo ti, kteří vozí zboží pouze po Česku.

Rezavý rám, poškozené brzdy. Polovina zkontrolovaných autobusů měla problémy
Kontrola dálkových autobusů Inspekcí silniční dopravy

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Čína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

Výběr policistů do elitního týmu URNA. Pekelný týden natáčel štáb ČT

Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři

ETS je obchod s uměle vytvořenou komoditou, míní Gavor. Emise jsou realita, říká Svárovská

Soud uvalil další vazbu za žhářský útok v Pardubicích

Nová pražská nemocnice bude podle Babiše vojenská

Vláda projedná změny v knihovním zákoně nebo povinnosti pro dovozce amalgámu

Povinnost vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk, která by měla být obdobná pravidlům u tištěných publikací, projedná vláda. Zabývat se bude i novelou chemického zákona, která stanovuje povinnosti pro výrobce a dovozce zubního amalgámu. Ministři projednají i návrh státního závěrečného účtu ČR za loňský rok nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na příští tři roky.
VideoČína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

„Chyba, která ublíží českému průmyslu,“ hodnotí europoslanec Jan Farský (STAN) rozhodnutí neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní speciál k cestě na Tchaj-wan. „Zatímco Tchaj-wan nás nevydírá, tak Čína nás vydírá,“ dodal. „My (Číně) nepodlézáme,“ deklaroval ministr životního prostředí Igor Červený. Podle něj by Česko nemělo své obchodní partnery moralizovat. „Nejsme OSN, nám tato role nepřísluší,“ míní. V Duelu ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou oba politici dále hovořili například o Pařížské dohodě, energetice, závislosti na surovinách či výrocích poslance Filipa Turka (za Motoristy).
VideoVýběr policistů do elitního týmu URNA. Pekelný týden natáčel štáb ČT

Útvar rychlého nasazení neboli URNA – elitní policejní tým určený k zásahům proti teroristům, únoscům a organizovaným zločineckým skupinám působí v Česku právě 45 let. Operuje i v cizině a je součástí protiteroristických jednotek Evropské unie. Zejména odstřelovači patří ke špičkám v oboru a učí se od nich i zahraniční kolegové. Zásadní roli hrají vyjednávači, a to i při pátrání po Češích v zahraničí. Zapojili se do případů uneseného muže v Libyi nebo dvou dívek v Pákistánu.
ETS je obchod s uměle vytvořenou komoditou, míní Gavor. Emise jsou realita, říká Svárovská

„Věřím, že se dožiju dne, kdy budou zrušeny emisní povolenky,“ řekl v Nedělní debatě ČT předseda Svobodných Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Analytik poradenské společnosti ENA Jiří Gavor je názoru, že systém sice není nastavený ideálně, ale zrušit se nedá. Podle spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské z klubu Pirátů Zelená dohoda prochází změnami. „Potřebujeme ji měnit i ve smyslu podpory průmyslu,“ podotkla. Debatu o emisních povolenkách moderoval Lukáš Dolanský.
Soud uvalil další vazbu za žhářský útok v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Řekl to státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter a soudce Karel Gobernac.
Nová pražská nemocnice bude podle Babiše vojenská

Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Před odletem do Ázerbájdžánu poté dal rozhodnutí do souvislosti se závazkem dvouprocentních výdajů na obranu, který Česko jako člen NATO má.
Nový zákon podle Fialy zrychlí reakci na krize. Vláda se bojí žalob, míní Skopeček

Nový zákon o regulaci cen paliv umožní rychlejší a flexibilnější reakce na krizové situace, řekl v Nedělní debatě předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Vláda se chce vyhnout žalobám, oponoval místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara mělo být opatření mírnější. Debatu vedl Lukáš Dolanský.
