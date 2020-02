Chystá se přísnější zdanění pro prodej bytů a domů, které jejich majitelé sami nevyužívají

Václav Malý pronajímá v Praze pět bytů, od malých garsonek až po dvousetmetrový apartmán. Všechny vlastní déle než pět let. Kdyby se rozhodl teď některý z bytů prodat, nebude platit daň z příjmu. V budoucnu to může být ale jinak. Ministerstvo financí totiž chystá změnu. Pokud by prošla, u většiny bytů by zaplatil při jejich prodeji 15procentní daň ze zisku.

Zatímco dnes mají lidé daňovou výjimku při prodeji nemovitostí, když je vlastní déle než pět let, ministerstvo financí navrhuje lhůtu posunout až na 15 let.

„Mohlo by to vytvořit tlak na to, že nebude tolik investičních bytů, ale bude větší nabídka pro lidi, kteří tam skutečně chtějí bydlet, což by mohlo vytvořit určitý tlak a uvolnit trh s byty,“ říká vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.

S tím ale Václav Malý nesouhlasí. K lepší dostupnosti bydlení by podle něj naopak pomohla větší daňová podpora státu. „Tohle tomu nepomůže. Naopak by se mělo podpořit, aby lidé kupovali a prodávali, když mění zaměstnání, aby nelpěli na pronájmu nebo koupili si byt tam, kde mají zaměstnání,“ míní.

O omezení daňové výjimky jednala před dvěma týdny koaliční rada. Verdikt ale odložila na druhou polovinu února.

Sociální demokraté jsou ochotní o návrhu ministerstva financí dál jednat, mají k němu ale výhrady. Podle nich by přísnější zdanění prodeje investičních bytů či domů k rozhýbání trhu s realitami nepřispělo. „Já si úplně nemyslím, že to rozhýbe trh s byty, myslím si, že to naopak bude komplikace,“ říká vicepremiér, ministr vnitra a předseda strany Jan Hamáček (ČSSD).