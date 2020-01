Poláci povolili rozšíření Dolu Turów, Liberecký kraj se brání

Na úterním jednání o tom zastupitelstvo Libereckého kraje informoval radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecký kraj je podle něj připraven využít všech možností, jak se bránit.

„Vydali vlastně dvě stanoviska, tím druhým řekli, že to stanovisko je okamžitě vykonatelné. To znamená, že my se sice můžeme odvolat, ale předpokládám, že okamžitá vykonatelnost znamená, že pokračují přípravy k zahájení těžby a k získání potřebné těžební licence,“ doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Povolení k těžbě vydané v roce 1994 vyprší v dubnu příštího roku. „My teď máme dva týdny od zveřejnění na úřední desce, abychom se proti tomu odvolali,“ dodal Půta.