Chtěli jsme vytvořit podmínky pro nástup čtvrtého operátora, hájí svou práci bývalý šéf ČTÚ

Koncepce, kterou ČTÚ pod jeho vedením prosazoval, je přitom podle Nováka jasná. Chtěl vytvořit nezávislé podmínky pro to, aby v Česku vznikl čtvrtý suverénní, nezávislý hráč. „To, co jsme pochopili až na sklonku roku (…), je, že ministerstvo chce spíše vytvořit podmínky pro to, aby vzniklo víc hráčů, kteří ale budou závisí na sítích jiných operátorů,“ dodal.

„Kmitočty, které by získali tito hráči, by jim – když to zjednoduším – umožňovaly postavit svoji síť jenom v krajských městech. Pro mobilní část by byli závislí na sítích mobilních operátorů, kterým by za to platili cenu stanovenou podle našeho modelu, ale stále by tam byla věčná závislost, protože na těchto kmitočtech nikdy nepostavíte celoplošnou síť,“ vysvětlil Novák.