CzechTourism už nechce více turistů. Chce ty, kteří se chovají slušně a platí

Naznačil tím, že snahy předchozích let o nalákání stále většího množství zahraničních návštěvníků jsou u konce. „Třeba v Českém Krumlově už postupují tak, že vybírají poplatky za parkování, motivují turisty, aby přijeli třeba už ráno,“ řekl Herget.

Herget nový záměr deklaroval při zahájení brněnských veletrhů Go a Regiontour. Agentura mimo jiné spolupracuje s cestovními kancelářemi, které přivážejí čínské turisty, aby společně kultivovaly chování těchto návštěvníků s ohledem na kulturní rozdíly.

Sen o čtrnácti hotspotech

Aktuálním cílem je vytvoření čtrnácti center turistického ruchu rozesetých po celé zemi a ta propagovat v okolních a později i ve vzdálenějších a mimoevropských zemích, a tím turisty rozmístit rovnoměrněji.

„Ideálně by v každém kraji mohl být jakýsi hotspot, třeba krajské město, které má dostatečnou infrastrukturu a ubytovací kapacitu, a odtud by lidé mohli vyrážet na výlety do atraktivních míst. Třeba i speciálním autobusem, aby všude nejezdili auty a neodstavovali je někde na louce. Kampaní budeme mířit jak na české turisty, tak na zahraniční z okolních zemí,“ řekl Herget.

Turisté ze sousedních zemí přijíždějí obvykle autem či vlakem a není pro ně problém se dostat do různých míst, navíc Česko znají a objevují hlouběji. Ty turisty, kteří přijíždějí letecky do Prahy či Vídně, by rád Herget viděl přenocovat například v Brně či v Českých Budějovicích a vychýlil je z obvyklé trasy po hlavních městech.