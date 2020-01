Žádné peníze kvůli auditu EU vracet nebudeme, říká ministr zemědělství Toman

Toman odmítl, že by už nyní existovalo definitivní znění auditu, jak uvedla některá média. Doplnil, že 28. ledna se uskuteční konzultace (s auditory EU), po nichž teprve přijde závěrečný návrh.

„Trváme na tom, že střet zájmů se na premiéra nevztahuje. A trvám na tom, že já, jako osoba, žádný střet zájmů nemám,“ řekl. Zdůraznil, že „my žádné peníze vracet nebudeme“.

Toman také uvedl, že u něj Evropská komise žádný střet zájmů nekonstatovala, pouze chce doplnit některé informace. S odvoláním na informace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a od právníků pak řekl, že ani premiér není ve střetu zájmů, a proto „jdeme do toho sporu. Kolegové si myslí, a já to akceptuji, že se to obhájí“.